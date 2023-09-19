انتشال جثة شخص عثر عليه غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة شخص مجهول الهوية، عثر عليه غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، حيث تبين أنه فى العقد الخامس من العمر يرتدى ملابسه، ولم يعثر بحوزته على أى أوراق ثبوتية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية والعصبية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد العثور على جثة شخص طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الخامس من العمر، يرتدي ملابسه، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية والعصبية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.