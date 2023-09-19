إصابة عامل وطفليه في حادث تصادم

أصيب عامل وطفليه بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم الدراجة النارية التى يستقونها مع سيارة مجهولة فى مدينة فايد وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة مجهولة فرت هاربة بعد الحادث فى مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من منه محمد محمد عزب 8سنوات انس محمد محمد عزب 6 سنوات ،ووالدهما محمد محمد عزب خطاب .

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.