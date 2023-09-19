بيطري الأقصر: فحص وتحصين 350 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم الكشف بالسونار على عدد 100رأس أغنام وتم فحص ورش وعلاج جماعي لعدد ٢٠٠ رأس أغنام وتم ترقيم وتسجيل والتأمين والتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على إجمالي عدد 150 رأس أغنام منهم ٧٥ رأس أغنام عشار وعدد ٧٥ رأس أغنام غير عشار.

يأتي ذلك من قبل لجنة من الأطباء البيطريين وضمت كل من دكتور فصيل ابوالمجد رئيس وحدة العشى والدكتورة كريمه حجاجي رئيس وحده الزينية البيطرية و دكتور محمود حسانين رئيس وحدة المدامود البيطرية وبمشاركة دكتورة هناء ابو الحمد مدير إدارة الخدمات والدكتورة هاله فراج والدكتورة شيماء حفنى إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر.

جاء ذلك فى ضوء تفعيل الدور التوعوى لمديرية الطب البيطري وتكثيف عمل القوافل العلاجية البيطرية ولجان الرش والعلاج الجماعي بمحافظة الأقصر تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر وبحضور اللواء أحمد الهواري رئيس مجلس مدينه الزينية وبالاشتراك مع مصطفى عيد مسؤل برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي و شهيره عبد المجيد مؤسسة صناع الحياه