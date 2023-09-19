الهياكل بـ 60 جنيهًا للكيلو .. أسعار أسواق الدواجن اليوم بالبحيرة

شهدت اسواق الدواجن بالبحيرة اليوم الثلاثاء 19 – 9 – 2023 استقرار الأسعار حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 67إلي 69جنيها للكيلو .

بينما سجلت الدواجن بلدي مزارع مابين 96 إلي 98جنيها للكيلو وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 115إلي 122جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 85إلي 88جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البط البلدي ما بين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن 121جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 142جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 60جنيها للكيلو .

و سجلت أسعار البانية 154جنيها للكيلو ، وشاورما 152جنيها للكيلو ، كبد صافي 94جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70 جنيها للكيلو.