الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الهياكل بـ 60 جنيهًا للكيلو .. أسعار أسواق الدواجن اليوم بالبحيرة

تعبيرية
تعبيرية

شهدت اسواق الدواجن بالبحيرة اليوم الثلاثاء 19 – 9 – 2023 استقرار الأسعار حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 67إلي 69جنيها للكيلو .

بينما سجلت الدواجن بلدي مزارع مابين  96 إلي 98جنيها للكيلو وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 115إلي 122جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 85إلي 88جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البط البلدي ما بين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن 121جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 142جنيها للكيلو  ، وهيكل كامل 60جنيها للكيلو .

و سجلت  أسعار البانية 154جنيها للكيلو ، وشاورما 152جنيها للكيلو ، كبد صافي 94جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70 جنيها للكيلو.

 

 

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