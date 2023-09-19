الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

انطلاق الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالجامعة العربية

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي والسفيرة هيفاء أبو غزالة

في إطار الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، يعقد غداً الثلاثاء الموافق 19/9/2023 اجتماع المكتب التنفيذي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في تمام الساعة العاشرة صباحا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي وعضوية السادة الوزراء أعضاء المكتب بمشاركة معالي السفيرة هيفاء  أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية لمناقشة البندين المدرجين على جدول الأعمال:
اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن.
انشاء اتحاد الشباب العربي.

 

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يعقبه اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية معالي السادة وزراء الشباب والرياضة ومن في حكمهم بالدول العربية لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي واصدار القرارات المناسبة بشأن موضوعي جدول الأعمال تمهيداً لرفعها الى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.

 

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