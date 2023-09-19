انطلاق الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالجامعة العربية

في إطار الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، يعقد غداً الثلاثاء الموافق 19/9/2023 اجتماع المكتب التنفيذي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في تمام الساعة العاشرة صباحا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي وعضوية السادة الوزراء أعضاء المكتب بمشاركة معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية لمناقشة البندين المدرجين على جدول الأعمال:

اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن.

انشاء اتحاد الشباب العربي.

يعقبه اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية معالي السادة وزراء الشباب والرياضة ومن في حكمهم بالدول العربية لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي واصدار القرارات المناسبة بشأن موضوعي جدول الأعمال تمهيداً لرفعها الى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.

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