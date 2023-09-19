انتشار مرض غامض في بلد إفريقي يثير الذعز.. إصابات ووفيات

أعلنت السلطات الطبية في مدينة بواكيه وسط كوت ديفوار عن وفاة 7 أشخاص ونقل 59 آخرين إلى المستشفى الجامعي جراء إصابتهم بمرض غامض نقلًا عن وكالة "فرانس برس" الإخبارية.

وأفادت مصادر مسئولة أن 7 أشخاص توفوا حتى الآن من جراء هذا المرض، 5 منهم فارقوا الحياة في المستشفى وآخران في قرية نيانغبان جنوبي المدينة، وأن هناك 59 شخصا آخر يتلقى العلاج في المستشفى، غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين، منهم أطفالا يموتون حسبما صرح أحد العاملين بالمستشفى.

وبحسب إفادات المرضى فأن أبرز الأعراض تمثلت في القيء والإسهال عقب تناول وجبة مطهية من ذرة .

وأوضحت زيتانيك أموين ياو، وهي والدة أول طفل توفي من جراء المرض، أنه "بعد أن تناول طفلها البالغ من العمر 3 سنوات الطعام أصيب بإسهال، ثم بدأ يتقيأ عندما أعطيته الدواء الذي أعطوني إياه في مستشفى جيبونوان عدنا إلى المستشفى وطلبوا منا الذهاب إلى المستشفى الجامعي في بواكيه حيث توفي".. بحسب وكالة سكاي نيوز.

فيما صرح إيمانويل كوامي نغيسان عمدة قرية نيانغبان، إن أولئك الذين ماتوا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما، وأضاف أن نحو 50 شخصا نقلوا إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وإن العديد من السكان يظنون أن المرض سببه أطباق مطهية من ذرة ملوثة ببكتيريا ما.