الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإتاحة الدائمة لوحدات مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز

سكن مصر
سكن مصر

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

حجز وحدة سكنية 

ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية من هذه المشروعات، تقديم طلب إلى جهاز المدينة المختص، مرفق به استمارة الحجز محدداً بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها.

txt

مساعد وزير الإسكان يستقبل وفدًا من دولة كينيا لعرض التجربة العمرانية المصرية

وسيتم إجراء قرعة علنية يدوية في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية واحدة.

ويتم سداد مقدم حجز 25 ألف جنيه (لوحدات الإسكان المتميز)، و50 ألف جنيه (لوحدات سكن مصر)، و100 ألف جنيه (لوحدات جنة).

وسيتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الاخطار بالتخصيص.

وزير الإسكان: الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة

ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل).

ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

مواد متعلقة

أدعية لتسهيل الولادة القيصرية

شقق الإسكان الاجتماعي.. ننشر الملامح الأولى للإعلان الـ 18 سكن كل المصريين 2024

وزير الإسكان يصدر 4 قرارات لإزالة تعديات بالساحل الشمالي الغربي
الجريدة الورقية