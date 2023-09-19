الإتاحة الدائمة لوحدات مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

حجز وحدة سكنية

ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية من هذه المشروعات، تقديم طلب إلى جهاز المدينة المختص، مرفق به استمارة الحجز محدداً بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها.

وسيتم إجراء قرعة علنية يدوية في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية واحدة.

ويتم سداد مقدم حجز 25 ألف جنيه (لوحدات الإسكان المتميز)، و50 ألف جنيه (لوحدات سكن مصر)، و100 ألف جنيه (لوحدات جنة).

وسيتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الاخطار بالتخصيص.

ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل).

ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.