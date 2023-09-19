نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة… يترقب بعدها الطلاب موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب والتي ستعلن عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث حددت وزارة التعليم العالى موعد ورابط التقديم على تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023 للطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات.

لينك تقليل الاغتراب 2023 المرحلة التالتة

وبدأ موقع التنسيق الإلكتروني استقبال طلبات الطلاب في تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة، أول أمس الأحد، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يوم الجمعة الماضي.

وسينهي موقع التنسيق الإلكتروني باب التقديم في تحويلات تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي، ما لم تصدر قرارا بمد التقديم ليوم إضافي.

وقررت التعليم العالي فتح مرحلة تقليل الاغتراب 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

وسيتاح التقديم في تقليل الاغتراب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المُتضمنة ما يلي :-

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

أما التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

طريقة تقليل الاغتراب

وعن كيفية تقليل الاغتراب، فحدد موقع التنسيق الإلكتروني خطوات التقديم في تنسيق تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى هنا، وذلك من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، واتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى هنا .

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

وستظهر له نتيجة ترشيحه والكليات والأماكن التي يتاح له التحويل لها وفقا لقواعد تقليل الاغتراب.

اختيار الكليات الراغب في التحويل إليها .

الضغط على حفظ.

وستكون تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة في حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة تقليل الاغتراب بعد غلق باب التقديم بمدة لا تزيد عن 72 ساعة، حيث يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023، من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى

اختيار الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

الضغط على استعلام.

وعقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، حيث تعد بطاقة الترشيح في هذه الحالة نهائية.

وقد أعلن مكتب التنسيق أن عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 675054 طالبا وطالبة