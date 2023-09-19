سقوط مستريحين الهواتف المحمولة وإكسسواراتها بالمنشأة

تمكن ضباط وحدة مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على صاحب محل خاص وشريكه عقب قيامهما بالنصب على 6 مواطنين يقيمون بدائرة المحافظة، والاستيلاء منهم على مبلغ مليون ومائة وخمسين ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الهواتف المحمولة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ المالية التي استوليا عليها، وجرى التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المنشاه من فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "محمد . ر . ا . ر" 35 سنة سائق وعدد "5" آخرين مقيمين دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من كل من "عمر ش ع ح" 29 عامل مهني وشريك فـي محل خاص و"أحمد . ر . ر . ع" 26 سنة حاصل على ليسانس ترجمة وصاحب محل خاص ومقيمان دائرة المركز لقيامهما بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها " 1.150.000 " مليون ومائة وخمسون ألف جنيه بزعم توظيفها فـي مجال تجارة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها من خلال المحل الخاص بالثاني مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 10 % من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستوليا عليها دون ردها .

وعقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اقرا بإرتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .