الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

أدعية لتسهيل الولادة القيصرية

دعاء
دعاء

دعاء المرأة المسلمة قبل ولادتها، أو أثنائها، أو حتى بعدها هو أمر حسن فيه طلب العون من الله -تعالى-، ولم يرد شيء مخصص في هذه الحالات، لكن يجوز لها الدعاء بالأدعية الواردة في الشدة والضيق بشكل عام: (اللهم لا سَهلَ إلَّا ما جَعَلتَه سَهلًا، وأنتَ تَجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئتَ سَهلًا).

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دعاء قيام الليل المستجاب وأوقاته المستحبة

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دعاء يجب المدوامة عليه أثناء الركوع

 (ربنا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ). (ربِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا). (ربِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ويسر لي أمري). 

اللهم سهل ولادة ابني وخروجه، وقر عيني برؤيته. 

اللهم اجعل لي من أمري رشداً. اللهم مدني بمدد من عندك، وسخر لي من عبادك الصالحين. اللهم هون علي ولادتي، وهون علي شق جسدي. اللهم اجعلها ولادة هينة لينة مباركة، كالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

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