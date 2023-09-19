استقبال جماهيري حافل لرونالدو في إيران (فيديو)

وصلت البعثة الرياضية لنادي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي في دوري أبطال آسيا.

وتم استقبال رونالدو وفريقه بحفاوة كبيرة في طهران، حيث احتشد الآلاف من المدنيين ترحيبا بالنجم البرتغالي.

وتُظهر مقاطع الفيديو والصور احتشاد الجماهير الإيرانية وهي ترتدي قميص نادي النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي والفندق الذي ينزل فيه النصر في طهران.

ويظهر في الصور كيف تم تزيين شوارع المدينة بصورة رونالدو مرفقة بعبارات الترحيب، المكتوبة باللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية.

وتعالت أصوات المحتشدين الإيرانيين وهم يهتفون للنجم البرتغالي في شوارع العاصمة طهران.

كما أهدى النادي المحلي سجادة إيرانية فاخرة للنجم البرتغالي عند وصوله إلى مطار طهران قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في دوري أبطال آسيا.