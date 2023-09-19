موعد صرف المرتبات 2023 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد تطبيق زيادة المرتبات 2023، بعد قرار زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

وبناءً على قرارت الرئيس بزيادة المرتبات 2023، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية سيتم إحالة زيادة المرتبات وزيادة المعاشات لمجلس النواب فور انعقاده خلال شهر أكتوبر، على أساس أن يتم التطبيق في شهر أكتوبر 2023.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023 تبدأ يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 وتنتهي يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، وتسعى الحكومة لتخفيف الازدحام عن المواطنين وذلك من خلال صرف المرتبات 2023 على مدار 5 أيام وذلك للعاملين في القطاع الحكومي والهيئات والوزارات.

ويمكن للمواطنين صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 عبر ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 من صباح يوم الخميس 21 من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم الأربعاء 27 بالتزامن مع مناسبة المولد النبوي الشريف.