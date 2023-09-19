تموين أسيوط ينفذ حملة تفتيشية ويرصد عدة مخالفات في مخابز مركز البداري

في إطار جهود الحكومة لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، قامت مديرية تموين أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية ضمن جهودها الرامية إلى ضمان جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين. وقد تم رصد عدة مخالفات في مخابز مركز البداري بخصوص إنتاج خبز بلدي بوزن أقل من الوزن المحدد بأكثر من 20 جراما في الرغيف الواحد.

وفقًا للقوانين والمواصفات الصحية، يجب على المخابز الالتزام بالحد الأدنى للوزن المحدد للخبز البلدي، وذلك لضمان الجودة والتسويق العادل. وبناءً على المخالفات المذكورة، تم اتخاذ إجراءات جادة ضد المخابز المخالفة.

تم إغلاق مخبزين بالكامل لمدة شهرين، إحداهما لتوقفه عن الإنتاج لحظة التفتيش، والثاني لاستخدامه الإغلاق الحديدي لإخفاء المخالفة لحظة التفتيش. هذا الإجراء يهدف إلى تأكيد حرص الجهات المعنية على تطبيق قوانين السلامة الغذائية وضمان التزام المخابز بالمعايير المحددة.

رصد عدة مخالفات في مخابز مركز البداري

تم تحرير عدد 4 محاضر ضبط بسبب خبز بلدي بوزن أقل من المقرر بين 10 و 19 جرام في الرغيف الواحد، وتم تحرير عدد 5 محاضر لتصنيع خبز بلدي غير مطابق للمواصفات القانونية. يجب أن تكون المواصفات القانونية نهجًا أساسيًا لكل منتج غذائي يتم تسويقه للجمهور.

وقد تم خلال هذه الحملة تحرير عدد 6 محاضر بسبب وجود عدة مخالفات حيث تم تسجيل عدد 2 محضر بسبب عدم نظافة أدوات الرغف والعجن في المخبز. يعد الحفاظ على النظافة والنظافة الشخصية أمرًا بالغ الأهمية في صناعة الطعام، حيث يمكن للعدم الالتزام بها أن يؤدي إلى تلوث الأغذية والإصابة بأمراض معدية.

وتم تحرير عدد 3 محاضر بسبب عدم وجود لوحة بيانات إعلانية داخل المخبز وخارجه. تعد لوحات الإعلانات أداة هامة لتوعية العملاء بمنتجات المخبز المتاحة، وتوفير معلومات هامة مثل المكونات والسعر وتواريخ الانتاج والانتهاء. من المهم أن يكون المستهلكون على علم ببيانات الإعلانات لأنها تساعدهم في اتخاذ قرار مدروس عند شراء المنتجات.

وتم تحرير عدد 4 محاضر بسبب عدم احتفاظ المخبز بسجل زياراته. يعتبر سجل الزيارات أداة هامة لتوثيق التفتيشات والملاحظات الخاصة بالمخبز، ويساعد في التأكد من الامتثال لجميع المعايير الصحية والتشريعات ذات الصلة.

تعكس هذه المحاضر الالتزام الحكومي في ضمان سلامة الغذاء والمحافظة على الصحة العامة. وفي نهاية الحملة، قام أحمد سيد أحمد ومحمد خلف أبو سليم وأحمد مصطفى عابد، مأموري الضبط القضائي بالمديرية، بتحرير هذه المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة. يجب أن يكون هذا الإنجاز بمثابة تحذير لجميع المخابز الأخرى لتحسين مستوى النظافة والامتثال للمعايير الصحية.

وكانت الحملة تهدف إلى ضمان تطبيق النظام والقوانين في مخابز المدينة، وضمان سلامة المنتجات التي يتم توفيرها للمستهلكين. وقد تم ضبط العديد من المخالفات خلال هذه الحملة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون.

وتأتي هذه الحملات الرقابية في إطار سعي الحكومة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق. فالمخابز لعبت دورًا هامًا في حياة الناس، حيث تعتبر خبزًا من السلع الأساسية التي يحتاجها الجميع يوميًا.

ولكن، يجب أن نؤكد أهمية أن تلتزم جميع المخابز بالتنظيمات والمعايير المتعلقة بالنظافة والسلامة الغذائية. فالعملية الإنتاجية في المخابز تتطلب مراعاة اشتراطات النظافة العامة والحفاظ على جميع الأدوات والمعدات في حالة صحية جيدة.

علاوة على ذلك، يجب ألا يتم تجاهل واجب عرض لوحة بيانات اعلانية للمخبز من الخارج والداخل، حيث يمكن لهذه اللوحات توفير المعلومات الضرورية للعملاء وتوجيههم إلى المخبز، بالإضافة إلى توفير بيانات السلامة والصحة الغذائية.

ويجب أن يلتزم كل مخبز بتوثيق الزيارات التي يتلقونها وتسجيلها بشكل صحيح. فهذا يساعد في إثبات تنفيذ الإجراءات اللازمة والمتطلبات القانونية، ويمكن استخدام هذه السجلات كمصدر للمعلومات والرجوع إليها عند الضرورة.

ويجب على جميع أصحاب المخابز أن يكونوا في امتثال تام للقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها، وذلك من أجل ضمان جودة المنتجات وسلامة المستهلكين. حملات الرقابة والتفتيش هي وسيلة فعالة لتحقيق ذلك، وعلينا أن نشجع جميع الأطراف المعنية على المشاركة في هذه الجهود لبناء مجتمع صحي وسليم.

من المهم أن تستمر مثل هذه الحملات التفتيشية في توعية المخابز وتوجيهها للالتزام بالمعايير الصحية. فضلاً عن ذلك، ينبغي على المستهلكين أن يكونوا حذرين ويشترون المنتجات ذات الجودة المضمونة من الأماكن المعتمدة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.