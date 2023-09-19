نشرة أخبار التوك شو.. إعلان محمد صلاح الجديد وشاب لا ينطق إلا آيات القرآن

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعيها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن البرلمان الليبي عقد جلسة طارئة من أجل العمل على الأمور المتعلقة بملف الفيضانات في ليبيا، خاصة بعد ما حدث في مدينة درنة والشرق الليبي في الأيام الماضية.



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النواب الليبي: 10 مليارات دينار لمعالجة كارثة درنة (فيديو)



دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، لمصر ولشعبها والرئيس السيسي والجيش والشرطة، قائلا: "اللهم ببركة نبيك احفظ مصرنا ورئيسنا وشعبنا وجيشنا، وشرطتنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام".

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خالد الجندي يدعو للرئيس السيسي في مسجد الحسين.. اللهم احفظه ببركة النبي (شاهد)



شهدت مدينة درنة الليبية المدمرة مظاهرة يوم الإثنين طالب خلالها المتظاهرون "بحل البرلمان وإعادة توحيد ليبيا"، وإعادة إعمار المدينة التي تضررت بشدة من الفيضانات.

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درنة المنكوبة على صفيح ساخن.. احتجاجات حاشدة تطالب بتوحيد ليبيا (شاهد)



قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق في الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية الرسمية طبقًا للمواعيد الدستورية المقررة عبر فتح باب الترشح وتقدم المرشحين.

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لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية



قال الإعلامي أحمد موسى، إن إعلان محمد صلاح ولوفرين زميله بفريق ليفربول الانجليزي، قدما أفضل ترويح للسياحة ومدينة الإسكندرية.

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أحمد موسى يعلق على إعلان محمد صلاح الجديد.. أحلى ترويج للسياحة (فيديو)



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك شخصيات خارج البلاد تمثل جهات دولية، ولديها وكلاء في الداخل من أجل بث الكراهية والفتنة والتشكيك والتشويه لكل شيء في البلاد، معقبًا: "هناك محاولة لإشعار المواطن بأنه في مأزق".

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الإخوان يخططون لتنظيم مظاهرة بالمراكب في البحر والديهي يسخر



علق الدكتور إيهاب صابر رئيس الخدمات البيطرية، على واقعة البقرة المعجزة بأنها حامل في جنين عمره تسعة أشهر وعمرها خمس أشهر، قائلا: "ليست حامل وهي خلل هرموني لأي سبب خارجي".

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جدل حول البقرة المعجزة.. عمرها 4 أشهر وحامل في جنين 9 أشهر (فيديو)



قالت المخرجة منال الصيفي أرملة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، إنه أصيب بمرض السرطان في المخ منذ 3 سنوات، وتدهورت حالته الصحية إلى أن توفاه الله.

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أرملة أشرف مصيلحي تنعي زوجها.. مكنش بيسيب فرض (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب، على الإعلان الأخير للنجم المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، مع اللاعب الدولي لوفرين، قائلا :"محمد صلاح ابن البلد الأصيل".

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عمرو أديب يعلق على إعلان محمد صلاح الجديد.. يفيد بلده داخل وخارج الملعب



علق الإعلامي تامرأمين على الأحداث المدمرة التي شهدتها مدينة درنة الليبية، مشيرا إلى أن هذا التسونامي وهذه الفيضانات والسيول أدت إلى تدمير المدينة مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين والمشردين واللاجئين.

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تامر أمين عن زلزال المغرب وإعصار ليبيا: الطبيعة تصب غضبها علينا (فيديو)



روى عبدالكريم، وهو شخص أبكم، عن رؤية رآها في منامه، مؤكدا- خلال حديثه بلغة الإشارة- أنه رأى شيخاً كبيراً يرتدي جلباباً أبيض اللون، وله لحية بيضاء، اصطحبه وسارا معا في الشارع، وطلب منه أن يتلو آية: «لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ".

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قصة شاب فقد القدرة على الكلام بسبب حادث ورؤيا جعلته ينطق فقط بالقرآن (شاهد)

