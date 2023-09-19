الاهلي يغرم امام عاشور 100 الف جنيه بسبب محمد الشناوي

قال مجدى عبد الغنى إن مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر توقيع غرامة مالية علي امام عاشور لاعب وسط الفريق وقيمتها 100 الف جنيه وذلك بعد المشادة التي نشبت بين اللاعب وكابتن الفريق محمد الشناوي عقب مباراة القلع الحمراء أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الافريقي التي خسرها الفريق .

إقرأ أيضًا..



وسرد مجدي عبد الغني مقدم برنامج " ملعب الشمس " المطلع علي قناة الشمس ، تفاصيل الأزمة قائلاً : ان الازمة بدأت حينما ارتسمت علامات الغضب علي وجه اللاعب بسبب هجوم الجماهير التي حضرت المباراة في مدينة الطائف بالسعودية ثم حدث عتاب من محمد الشناوي علي احد الكرات التي تصرف فيها عاشور بشكل خاطئ ولكن الاخير لم يتقبل النقد وهو ما جعل الامر يتطورر بين الثنائي وحدث تراشق بالالفاظ وتدخل محمود كهربا ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات لتهدئه الاجواء بين الشناوي وعاشور الذي رفض طلب زملائه بتقديم اعتذار لكابتن الفريق

