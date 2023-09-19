هجمة مرتدة من كورونا وإصابة وزيرين بألمانيا

نفذت هجمة جديدة لفيروس كورونا بعدد من البلدان رفعت وتيرة الإصابات، وبينها ألمانيا التي كان 2 من وزراء الحكومة أول الأهداف.

وأصيب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ووزير المالية كريستيان ليندنر بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت مصادر قريبة من الوزير المالية ليندنر، أنه تم إلغاء مواعيد الشخصية للأيام المقبلة.



وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن "الوزير، الذي يعاني من أعراض خفيفة، سيواصل العمل من المنزل رغم الإصابة".

فيما أكد متحدث باسم وزارة الدفاع في وقت سابق أن "بيستوريوس مصاب بكورونا".

وأضاف أنه "لن يتمكن من حضور اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة في رامشتاين بألمانيا، الثلاثاء".

وسيجتمع ضباط عسكريون رفيعو المستوى ووزراء دفاع من العديد من الدول في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في جنوب غرب ألمانيا لمناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا في معركتها مع روسيا.

