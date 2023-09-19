جلسات تنشيطية لأعضاء نادي التطوع بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ

نفذ مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ جلسات تنشيطية تعريفية لاعضاء النادي الجدد بهدف التدريب وتعريف الشباب بمفاهيم التطوع، "التطوع للتنمية"، و"تمكين الشباب و النشء"، بالإضافة إلى التدريب على الخطوات الأولى اللازمة للعمل التطوعي، ودور المتطوعين داخل مجتمعاتهم، وأنواع العمل التطوعي، وأهميته، ومجالاته.

كما شملت فعاليات ورش عمل أندية التطوع تنفيذ "ورشة عمل عن العمل التطوعي، تعريفه، أهميته، أنواعه، مجالاته، دور المتطوعين داخل مراكز الشباب، ونشر ثقافة العمل التطوعي والتركيز على مفهوم العمل المجتمعي"، التي تنفذ من خلال الإدارة العامة للشباب.

شملت الجلسة فروع التنظيم و تقسيم المهام علي فريق التنظيم و كيفية تصوير و تصوير الفيديو و كيفية تجهيزات ما قبل الاحداث وطريقة استقبال الأشخاص و كيفية تعامل مع حل اي مشكلة تواجه الفريق التنظيم أثناء الاحداث .

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية.