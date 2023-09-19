ميدو عن مشاركة إمام عاشور الأولى مع الأهلي: "خطأ كولر الأكبر في مباراة اتحاد العاصمة"

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على خسارة الأهلي لـ السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

إقرأ أيضًا..



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي كان لديه ثقة زائدة قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، وفوجئت من تشكيل مارسيل كولر الأساسي، وتحديدا الدفع بـ إمام عاشور أساسيا"

وأضاف: "كان لازم إمام عاشور مياخدش أكتر من 20 أو 25 دقيقة، لأنه مفتقد رتم الماتشات، وإمام في ماتش اتحاد العاصمة كان غلطة إنه يبدأ"

وتابع: "في لاعيبة في الأهلي مش بيصنعوا الفارق وفي لاعيبة في الناشئين أحسن منهم"

واختتم: "علي معلول مينفعش يلعب كل الماتشات، 60% فقط من المباريات، وفي كل المباريات التي تريد إراحة بها معلول، لن تقوم بإراحته، ولا يوجد له بديل"





