الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قصة شاب فقد القدرة على الكلام بسبب حادث ورؤيا جعلته ينطق فقط بالقرآن (شاهد)

شاب لا ينطق إلا
شاب لا ينطق إلا بالقرآن

روى عبدالكريم، وهو شخص أبكم، عن رؤية رآها في منامه، مؤكدا- خلال حديثه بلغة الإشارة- أنه رأى شيخاً كبيراً يرتدي جلباباً أبيض اللون، وله لحية بيضاء، اصطحبه وسارا معا في الشارع، وطلب منه أن يتلو آية: «لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ".

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واندهش الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج “واحد من الناس”، قائلا: “أنا مندهش.. ولولا إنه معايا تقرير طبي من وزارة الصحة المصرية عن حالة “عبدالكريم” يؤكد أنك فاقد للنطق؛ مكنتش هصدق”.

الأطباء حتى الآن لا يستطيعون تشخيص الحالة

وأكد “عبد الرحيم” شقيق “عبدالكريم”، أن الأطباء حتى الآن لا يستطيعون تشخيص حالة شقيقي، مشيرا إلى أن شقيقه فقد السمع؛ نتيجة تعرضه لحادث أثَّر على أذنه، وبعدها فقد النطق ولكن يقرأ القرآن بشكل طبيعي وبصوت جميل.

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