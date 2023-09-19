الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شعبة الأدوية تزف بشرى عن أزمة أدوية الغدة ونقص الجلاتين (فيديو)

أدوية
أدوية

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، تفاصيل نقص مادة الجلاتين في سوق الدواء المصري، مشيرا إلى أن هناك مصنعين يوفران هذه المادة بنسبة تصل 40%.

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ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأدوية العشبية إلى 168 مليون دولار

وأضاف رئيس شعبة الأدوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “أم بي سي مصر”، مساء اليوم الإثنين، أن هذين المصنعين يشهدا ضغطا كبيرا، الأمر الذي سبب أزمة حقيقية، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الأزمة بشكل سريع ورفع الإنتاج وبالتالي تم القضاء على الأزمة تماما.

مشكلة التسعيرة في الأدوية تشغل بال قطاع الدواء في مصر

وأشار الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، إلى أن مشكلة التسعيرة في الأدوية تشغل بال قطاع الدواء في مصر، ووضع السوق مستقر وكل الأدوية التي ليس لها بدائل موجودة، ودواء الغدة الدرقية أصبح له بديل وطني.

 

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