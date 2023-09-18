"دور المؤسسات التعليمية لدمج ذوى القدرات الخاصة".. ندوة لمجمع إعلام نجع حمادي

نظم مجمع إعلام نجع حمادي، بالتعاون مع إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الاثنين، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، ندوة تحت عنوان " دور المؤسسات التعليمية نحو دمج ذوى القدرات الخاصة" بحضور عدد من مديري المدارس، و الاخصائيين الاجتماعيين، و النفسيين، وأولياء أمور بعض الطلاب من ذوى الهمم، وذلك فى إطار اهتمام الدولة الملحوظ بذوى الهمم والقدرات الخاصة والمحاولات الرامية إلى دمجهم بشكل أكبر مع المجتمع.

استهلت فعاليات الندوة، ماجدة صالح شرقاوي مدير مجمع إعلام نجع حمادى، بالتعريف بأهداف وأنشطة ومهام عمل قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة الاستعلامات، وما تيقوم به القطاع من نشر الوعى والارتقاء بالمجتمع.

وتحدث أبو الوفا عبد السلام محمد مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، عن جهود وزارة التربية والتعليم الحثيثة لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى العملية التعليمية، وعن البروتوكول الذى تتبناه الوزارة حاليا، لتطبيق تلك القرارات على أرض الواقع والطرق الحديثة لتطبيقه، كما تطرق بالحديث عن طرق تأهيل المعلمين للتعامل مع ذوى الهمم والقدرات الخاصة والمبادئ التى يجب أن يعامل بها أولئك الطلاب، أدار فعاليات الندوة، راندا عمران اخصائي الإعلام بمجمع إعلام نجع حمادي.