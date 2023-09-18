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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أرملة أشرف مصيلحي تنعي زوجها.. مكنش بيسيب فرض (فيديو)

الفنان الراحل أشرف
الفنان الراحل أشرف مصيلحي

قالت المخرجة منال الصيفي أرملة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، إنه أصيب بمرض السرطان في المخ منذ 3 سنوات، وتدهورت حالته الصحية إلى أن توفاه الله.

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وأضافت أرملة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مع الإعلامية بسمة وهبة: "عندما خضع للجراحة تحسنت حالته الصحية وفقا للتطور الطبيعي، ولكن المرض أصابه مرة أخرى، وكنا نعرف أنه سيصاب مرة أخرى، ونحمد الله على كل شيء، وندعو له بالرحمة".

كان دائما يهتم بصحته ويلعب رياضة ولم يشرب سجائر أو خمور

وتابعت أرملة الفنان الراحل أشرف مصيلحي : "لم يكن يشعر بما يمر به، وكنا في حالة حزن شديدة عليه، لأنه كان دائما يهتم بصحته ويلعب رياضة ولم يشرب سجائر أو خمور ومكنش بيسيب فرض، وربنا كان عاوز ياخده أبيض والحمد لله رب العالمين، والكل كان يسأل عنه في فترة مرضه، وأوصاني بأبنائي، فقد كان أبا عظيما وشخصا رائعا".

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