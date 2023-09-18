انتشال التميمي يشيد بعودة مهرجان الجونة.. نافذة المنطقة العربية السينمائية

قال انتشال التميمي، المدير العام لمهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان تبوأ مكانة مهمة على الساحة العالمية وبات قبلة مهمة للمنتجين كونه مهرجانا قويا، يعتمد على برنامج عروض جدي وقوي ويحمل دائما نخبة من أهم الأفلام السينمائية العربية والدولية ويبحث عنه المنتجون في العالم ليكون نافذة على المنطقة العربية وفي ذات الوقت فرصة للكتاب الشباب ومواهبهم لإبرازها وإخراجها للنور.

ونوه خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة" ON "، إن الاحتفاء بالسينما السودانية أمر مهم للغاية ومن حق المهرجان احتضان هذه الإبداعات في السينما السودانية.



ومهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزا لروح التعاون وتشجيع للتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

مؤتمر عودة المهرجان

وعقد مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله، تفاصيل دورته السادسة، والتي تأتي بعد دورة توقف فيها المهرجان، كانت فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير والاستعداد لوقت العودة، وها قد حان لنقدم لكم دورة ذات طابع جديد وخاص وشديد التميز.

وأعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد، تحت إشراف وزارتي: الثقافة، والسياحة والآثار، وبحضور مؤسسي المهرجان وإدارته ورعاته وعدد من خبراء صناعة السينما، تفاصيل الدورة الجديدة، التي ستقام في الفترة ما بين 13-20 أكتوبر 2023 في مدينة الجونة.

وحضر المؤتمر كل من: نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان، وسميح ساويرس، مؤسس الجونة، والمدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، عمرو منسي، ومدير المهرجان، انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان ماريان خوري، وعمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، والفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، محمد عامر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا.

وبهذه المناسبة، قال مؤسس مدينة الجونة، سميح ساويرس، "أنا سعيد جداً بعودة مهرجان الجونة السينمائي لدورته السادسة، وسنحرص على استمراره، فالمهرجان كان قد اتخذ مكانة مهمة بالمنطقة كمنصة للفن والثقافة.

وغني عن البيان، أن رسالة الفن وقوته الناعمة، شيء يجب أن يستكمل المهرجان دوره في دعمه". وأشاد سميح ساويرس، بدور المهرجان في "الإضافة التي أعطاها لمدينة الجونة، كوجهة ثقافية، بالإضافة إلى مكانتها السياحية الفريدة في المنطقة".

وبدوره قال مؤسس المهرجان، نجيب ساويرس، إن "يقينه المبدئي بأهمية تأسيس مهرجان سينمائي بالمواصفات العالمية في مصر، أثبت صدقه الآن مع حلول الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ورسوخ المكانة التي وصل إليها، والدور الثقافي المهم الذي أداه في الحياة الثقافية في مصر وترسيخ مكانتها في الوطن العربي".

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال نجيب ساويرس، إن "الدورة الأولى للمهرجان، نجحت بالنوايا الحسنة، ومؤسسيه: الفنانة بشرى وعمرو منسي، وأيضًا مدينة الجونة، التي تتميز بجمالها وطبيعتها الخلابة، مما منح المهرجان شهرة على نطاق أوسع".

وأضاف: "أنا عاشق للسينما وأشاهد فيها ما لا يقل عن ثلاثة أو أربعة أفلام في اليوم، وأتمنى أن تظل السينما صناعة للفرح لأن هذا التوقيت يحتاج لذلك". وقال ساويرس، إن معرفته بانتشال التميمي، "جاءت عن طريق الفنانة بشرى، وخلال ربع ساعة استطعنا فهم بعضنا البعض، وتم بسرعة بناء الفكرة، وبعدها مباشرة، قمنا بتأسيس المهرجان".

ومن ناحيته وجه عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، الشكر إلى "وسائل الإعلام، الشريك الأساسي لنجاح المهرجان منذ دورته الأولى، والذي كان سببًا في التحضير لدورة سادسة بروح الدورة الأولى".