أحمد موسى يعلق على إعلان محمد صلاح الجديد.. أحلى ترويج للسياحة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إعلان محمد صلاح ولوفرين زميله بفريق ليفربول الانجليزي، قدما أفضل ترويح للسياحة ومدينة الإسكندرية.

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" اللاعب محمد صلاح يستحق أضعاف أضعاف الإشادة التي ينالها من قبل المصريين؛ خاصة بعد إعلانه عن الإسكندرية رفقة زميله فريق ليفربول «لوفرين».

وتابع أحمد موسى "منتهى التقدير للنجم محمد صلاح على ترويجه للسياحة المصرية في الإسكندرية.. أي وقت تذهب فيه إلى الإسكندرية، ستجد أشهى الأكل وأجمل الشواطئ وأرقى الناس وأجواءً رائعة".

محمد صلاح هو ابن مصر الأصيل

وأضاف موسى: "صلاح هو ابن مصر الأصيل، والكثير من الأموال تُنفق في ما يقوم به، نشكرك جميعاً على الدعاية الإيجابية التي تُقدمها لمصر والإسكندرية. هذه المحافظة تستحق ذلك بالفعل لأنها مدينة ساحرة".

وأشار إلى أن محمد صلاح قدم معرضًا للأماكن والأطعمة في الإسكندرية، مُشيرًا إلى الأماكن والأطعمة التي ذكرها في إعلانه، والتي تشمل الحواوشي والسمك والفول والطعمية والكبدة والكشري"