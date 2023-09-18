وزير المالية في جولة تفقدية لمبني مجلس مدينة شرم الشيخ

اصطحب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد معيط وزير المالية في جولة تفقدية بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، تفقد خلال الجولة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز خدمات مصر، والشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، و قاعة الاجتماعات الكبري، وعددا من ادارت مجلس المدينة.

جاء ذلك علي هامش انعقاد الملتقى السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين التي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 17 الي 19 سبتمبر الجاري

وقال وزير المالية ان مبني مجلس مدينة شرم الشيخ يعد صرح متكامل لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، ونموذج يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي، وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال، بالاضافة الي تعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

رافق المحافظ ووزير المالية خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعدن واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.