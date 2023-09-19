الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء.. شبورة مائية وأمطار ونشاط للرياح

الظواهر الجوية
الظواهر الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المتوقع حدوث عدد من الظواهر الجوية خلال الساعات الأخيرة، وإليكم الظواهر المتوقعة غدًا:

ــ السحب المنخفضة تظهر صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء

ــ الرطوبة، انخفاض في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ــ الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

ــ سقوط أمطار، هناك فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة

ــ تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء

 

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد الحرارة غدًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الأثنين، أن السحب المنخفضة تظهر صباحًا ، ويكون هناك انخفاض في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

 

 

وتتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما أن هناك فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

مواد متعلقة

الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية (شاهد)

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا.. الأرصاد تكشف

الأرصاد: استمرار استقرار الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية (شاهد)

الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية وانتهاء الأتربة

الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية وآخر تطورات الإعصار دانيال.. فيديو

الأرصاد الجوية الليبية: عاصفة دانيال تسببت في أمطار يومية كانت تهطل خلال عام كامل (شاهد)

الجريدة الورقية