الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء.. شبورة مائية وأمطار ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المتوقع حدوث عدد من الظواهر الجوية خلال الساعات الأخيرة، وإليكم الظواهر المتوقعة غدًا:

ــ السحب المنخفضة تظهر صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء

ــ الرطوبة، انخفاض في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ــ الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

ــ سقوط أمطار، هناك فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة

ــ تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد الحرارة غدًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الأثنين، أن السحب المنخفضة تظهر صباحًا ، ويكون هناك انخفاض في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما أن هناك فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.