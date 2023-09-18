جدل حول البقرة المعجزة.. عمرها 4 أشهر وحامل في جنين 9 أشهر (فيديو)

علق الدكتور إيهاب صابر رئيس الخدمات البيطرية، على واقعة البقرة المعجزة بأنها حامل في جنين عمره تسعة أشهر وعمرها خمس أشهر، قائلا: "ليست حامل وهي خلل هرموني لأي سبب خارجي".

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أنه ليس جنين وقد يكون هناك خلل هرموني، وهذا تورم، وهذا الفيديو لهذه البقرة يعني انه حالة مرضية.

فحص السونار هو الفيصل لحالة البقرة

وأشار رئيس الخدمات البيطرية، إلى فحص السونار هو الفيصل في هذا الأمر وسيثبت أنه خلل هرموني أو نوع من أنواع الأورام، متابعا أن هذا الأمر معروف بالنسبة لنا كأطباء بيطريين.

من جانبه، أكد الحاج زهران مالك البقرة المعجزة، عن أن سيتم عمل ولاده قيصرية لهذا العجل الجمعة المقبلة، ووقتها الحقيقة ستظهر أمام الجميع.