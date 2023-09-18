الدفاع المدني السعودي يًصدر تحذيرًا عاجلاً بشأن حالة الطقس

أصدر "الدفاع المدني السعودي"، تحذيرًا عاجلاً بشأن حالة الطقس، قائلاً إنه يجب البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، والالتزام بالتعليمات المعلنة بسبب استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الاثنين.

وأوضح الدفاع المدني السعودي، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة

وأضاف أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، وتشمل الخرج والأفلاج والسليل وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والدوادمي والقويعية ووادي الدواسر وعفيف والرين.

وأوضح أنه من المتوقع إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، وتشمل العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة ومناطق المدينة المنورة والشرقية ونجران.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة "إكس" أن فرص هطول الأمطار الرعدية تبدأ من الغد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.