وزير الخارجية السعودي يُصرح بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

صرح وزير الخارجية السعودي، "الأمير فيصل بن فرحان"، بأنه لن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مُستقلة، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الاثنين.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "الناس بدأت تفقد الأمل في حل الدولتين "الإسرائيلية-الفلسطينية" ونريد من خلال المجهودات إعادتها إلى الواجهة".

وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الأمريكية الأنباء المتداولة حول أن "السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أية مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، وذلك عقب أن أفادت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية نقلا عن مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أية مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.

السعودية تُحذّر من إشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات والشعوب

شدد وزير الخارجية السعودي، "الأمير فيصل بن فرحان"، على أنه لا يُمكن قبول الاعتداءات المُتكررة على القرآن تحت أي مُبرر، مُؤكدًا أن المملكة تُؤمن بأهمية ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام بين الشعوب والأديان والثقافات.

وأضاف بن فرحان، أن المملكة تؤكد على أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات والشعوب.

جاءت تصريحاته خلال مشاركته يوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الغربية، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، وجمهورية العراق.