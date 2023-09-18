زعيم المعارضة الليبيرية بواكاي يفتح محاولته لهزيمة الرئيس ويا

تجمع الآلاف في مونروفيا، عاصمة ليبيريا، حيث أطلق زعيم المعارضة جوزيف بواكاي حملته رسميا تحسبا لانتخابات أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن تكون هذه الانتخابات بمثابة اختبار لشعبية الرئيس جورج ويا، نجم كرة القدم السابق، الذي يسعى لإعادة انتخابه بعد فترة ولاية أولى مضطربة.

تحدى أنصار بواكاي، البالغ من العمر 78 عاما، والذي حل وصيفا لوياه في انتخابات عام 2017، المطر بحماس في الملعب. رقصوا ولوحوا بالأعلام ودعوا بحرارة إلى التغيير.

وكان من بين الحاضرين بعض المتحمسين السابقين لويا الذين خاب أملهم مما يعتبرونه عجزا عن رفع مستويات المعيشة أو القضاء على الفساد في ليبيريا، وهي دولة فقيرة في غرب أفريقيا تحملت سلسلة من التحديات هذا القرن، بما في ذلك حرب أهلية، وتفشي فيروس إيبولا المدمر، وتقلبات أسعار السلع الأساسية.

"كنا نأمل أن يفي الرئيس ويا بوعوده بالتغيير ، لكن للأسف ، لم نر شيئا من هذا القبيل" ، لاحظت سيدة الأعمال مارثا جولد. نحن نتوق إلى مستقبل أفضل".

صعد ويا إلى السلطة على موجة من التفاؤل ، حيث يعتقد الكثيرون أن أفضل لاعب كرة قدم في العالم السابق يمكن أن يحدث تغييرا إيجابيا على الرغم من افتقاره إلى الخبرة السياسية. ومع ذلك، شابت إدارته سلسلة من الفضائح.

وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مسؤولين، من بينهم كبير موظفي ويا ناثانيال ماكجيل، بسبب مزاعم الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة المزعوم. وسرعان ما أقال ويا هؤلاء المسؤولين، الذين ينكرون بشدة ارتكاب أي مخالفات.

في عام 2018 ، أصدرت محكمة ليبيرية مذكرات توقيف لأكثر من 30 مسؤولا سابقا في البنك المركزي فيما يتعلق باختفاء 104 ملايين دولار. ترك خطأ محاسبي فيما يتعلق بإمدادات الوقود في الصهاريج التي تديرها الدولة ليبيريا تواجه نقصا في البنزين في عام 2020 ، مما تسبب في حالة من الذعر على نطاق واسع في محطات الوقود.

ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كان جوزيف بواكاي وحزب الوحدة الذي يتزعمه قادرين على عكس هذا التيار. لا يزال الرئيس ويا يتمتع بشعبية في أجزاء كبيرة من البلاد ، وشهد الاقتصاد نموا بنسبة 5٪ تقريبا في العام الماضي ، مدفوعا في المقام الأول بالتقدم في الزراعة والتعدين ، كما أفاد البنك الدولي.