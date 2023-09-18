شروط القبول بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية لخريجي الثانوية

بدأ المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين الموافق3 ربيع أول 1445ه‍/ 18سبتمبر 2023م، استقبال طلبات القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1444 / 1445هـ، لمختلف التخصصات.

وحدد المعهد عبر موقعه الإلكتروني طريقة التسجيل والتي تتم بشكل إلكتروني اعتبارا من اليوم وحتى يوم الاثنين الموافق 1 ربيع الثاني 1445ه‍/ 16 أكتوبر 2023م.

وأوضح المعهد عبر موقعه أن استقبال طلبات القبول لحملة الشهادة الثانوية يكون بقسم العلوم الطبيعية أو الصناعية أو الشرعية.

وأشار المعهد إلى تفاصيل التدريب منها:

مدة التدريب تكون سنتان في تقنيات تصنيع البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج التي بلغت تكاليفها قرابة 250 مليون ريال.

يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية .

عند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

كما كشف المعهد العديد من المميزات به منها:

الحصول على شهادة دبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

الدراسة باللغة الإنجليزية على يد نخبة من المدرسين من الولايات المتحدة و بريطانيا.

التدريب بإشراف خبراء يابانيين.

حصول المتدرب على مكافأة شهرية .

سكن للمتدربين المغتربين.

حضور معارض ومؤتمرات للمتدربين المتميزين داخل وخارج المملكة.

شروط القبول بالبرنامج التدريبي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم خريج المرحلة الثانوية لكافة التخصصات. ان لايزيد عمر المتقدم عن 23 سنة.

اجتياز المقابلة الشخصية باللغة العربية والانجليزية.

الا يكون مدعوم مسبقاً من صندوق تنمية الموارد البشرية. الا يكون مسجل لدى التأمينات الاجتماعية.

المستندات المطلوبة

شهادة الثانوية.

صورة من بطاقة الهوية مع الأصل للمطابقة.

عدد 2 صور شخصية مقاس 4*6.

يذكر أن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية تأسس في سبتمبر 2007م كمعهد غير هادف للربح بمبادرة من وزارة الطاقة على ضوئها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق (سابك). وقد ساهم في تأسيس المعهد شركة SPDC اليابانية الشريك الياباني لشركة شرق.