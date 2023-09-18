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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يكشف حقيقة تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.. "اللي عايز يترشح يتفضل"

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن انتخابات الرئاسة لن تكون مبكرة كما يشيع البعض؛ مؤكدا أنها ستكون وفق تواريخ محددة طبقا لمواد الدستور، تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدي البلد، مساء اليوم:" اللي عاوز يترشح  يتفضل يترشح والصندوق هو الحكم، كل واحد عاوز يترشح يجهز برنامج ويقدم الحلول لعلاج الأزمات الاقتصادية.

القضايا السياسية ليست الأولوية الوحيدة

وأشار أحمد موسى، إلي أن القضايا السياسية ليست الأولوية الوحيدة، والشعب يهمه أيضًا الأمور اليومية مثل تكلفة المعيشة وتوفر المواد الغذائية، مختتما: “الأكل والشرب مش اللي في السجون وأكد أهمية تسليط الضوء على القضايا الحياتية والاقتصادية في الحملات الانتخابية”.

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