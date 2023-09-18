الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

سها جندي: المصريين بالخارج ثروة بشرية لا تقدر بثمن وأياد بيضاء في دعم جهود التنمية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

ثمنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، جهود سفراء مصر بالخارج في دعم المصريين حول العالم، والتعاون المثمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين في مختلف الدول، مؤكدة أن هدفنا جميعا تلبية مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، إيمانا بدور المصريين بالخارج ودورهم في نقل الصورة الإيجابية عن مصر.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج ثروة بشرية لا تقدر بثمن، ولهم أياد بيضاء في دعم جهود التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وهم جزء أصيل من بناء الوطن وقوته الضاربة، وهم سفراء للحديث عن كافة منجزاتنا ونقل صورة إيجابية عن كفاءة وتميز الشخصية المصرية، في أي مكان وأي مهمة تسند إليهم، ليؤدوها ببراعة واقتدار.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا اليوم نصل إلى الدولة 59 في لقاءات "ساعة مع الوزيرة" لنستمع ونناقش مقترحات المصريين بالخارج وأفكارهم وأطروحاتهم، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل أي مشكلة تواجههم، وسبل تنفيذ مقترحاتهم.


وقد التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاليات المصريين بالخارج من دول: "النرويج و فنلندا وإستونيا  وأيسلندا"، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وذلك بحضور  السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفير عمرو رمضان، سفير مصر في النرويج، والسفير هيثم صلاح، سفير مصر في فنلندا، وعدد من مسئولي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

مواد متعلقة

اقتراح لمجلس أوروبا لاستخدام السفن الأوروبية ضد تجار البشر

وزيرة الهجرة تلتقي أبناء المصريين بالخارج من فنلندا والنرويج استونيا وأيسلندا

وزيرة الهجرة تتحدث عن قرار إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج

خطاب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

بيت العائلة المصرية ببرلين يستقبل أوائل الثانوية العامة ويجري جولة لهم بشوارع ألمانيا.. صور

البيت المصري في بولندا يجدد ثقته بالرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وائل فراج يؤكد: حدودنا مع ليبيا آمنة ومسارات أخرى يسلكها المهاجر للسفر للخارج

أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة: أزمة فيضانات ليبيا كشفت عن مشكلة خطيرة حول أعداد المصريين هناك
الجريدة الورقية