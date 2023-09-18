الإثنين 18 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أمريكا ترفض "ترامب" و"بايدن".. استطلاع رأي أمريكي "صادم"

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

 أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية، حول اختيار رئيس لأمريكا ما بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، وظهر أن غالبية الأمريكيين يرون أن جو بايدن لا يمتلك الظروف الصحية المناسبة التي تؤهله لحكم البلاد، ورأت نسبة أقل منهم أن الأمر نفسه ينطبق على دونالد ترامب.

 دونالد ترامب وبايدن وانتخابات أمريكا:

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ترامب: الإغلاق الحكومي الأمريكي على الأبواب

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ترامب يفتح النار على بايدن: أمريكا تسير نحو الجحيم

 وبحسب ما أعلنت عنه “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها، أن دراسة أمريكية، ذكرت أن 72 % من الأمريكيين يروا أن الرئيس جو بايدن ليس في صحة جيدة ليكون رئيسًا قبيل الانتخابات المقبلة المقررة في 2024.

 

 وبحسب الدراسة عن المشاركة في انتخابات أمريكية، أن 59 % من المشاركين في استطلاع الرأي يروا أن الأمر نفسه ينطبق على ترامب.


 وأكد 12% في الاستطلاع، أن بايدن وترامب، المرشحان المحتملان في الانتخابات المقبلة، يتمتعان بصحة جيدة كافية لخوض المعركة الانتخابية، و7 % يعتقدون أن بايدن وترامب يتمتعان بالصحة العقلية والمعرفية التي تتيح لهما تولي منصب الرئيس.

 

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