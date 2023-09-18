أمريكا ترفض "ترامب" و"بايدن".. استطلاع رأي أمريكي "صادم"

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية، حول اختيار رئيس لأمريكا ما بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، وظهر أن غالبية الأمريكيين يرون أن جو بايدن لا يمتلك الظروف الصحية المناسبة التي تؤهله لحكم البلاد، ورأت نسبة أقل منهم أن الأمر نفسه ينطبق على دونالد ترامب.

دونالد ترامب وبايدن وانتخابات أمريكا:

وبحسب ما أعلنت عنه “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها، أن دراسة أمريكية، ذكرت أن 72 % من الأمريكيين يروا أن الرئيس جو بايدن ليس في صحة جيدة ليكون رئيسًا قبيل الانتخابات المقبلة المقررة في 2024.

وبحسب الدراسة عن المشاركة في انتخابات أمريكية، أن 59 % من المشاركين في استطلاع الرأي يروا أن الأمر نفسه ينطبق على ترامب.



وأكد 12% في الاستطلاع، أن بايدن وترامب، المرشحان المحتملان في الانتخابات المقبلة، يتمتعان بصحة جيدة كافية لخوض المعركة الانتخابية، و7 % يعتقدون أن بايدن وترامب يتمتعان بالصحة العقلية والمعرفية التي تتيح لهما تولي منصب الرئيس.