الاتحاد العام للمصريين في الخارج يعلن دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

في مؤتمر إلكتروني حضره ممثلي المصريين من خارج الوطن ..

انطلق المؤتمر الالكتروني للاتحاد العام للمصريين في الخارح والذى يضم فى عضويته لفيف من الجاليات المصرية في الخارج يمثلون مجموعات من المقيمين في الخارج منها المملكة العربيه السعودية والكويت والامارات والبحرين وعمان والاردن والمغرب ولبنان والنمسا وهولندا والمانيا وفرنسا وسويسرا واليونان وايطاليا وبريطانيا وروسيا وجاكستان واوزباكستان وامريكا واستراليا وكندا واوغندا ونيجيريا .

وأعلن الاتحاد من خلال هذا المؤتمر، تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدة رئاسية جديده لاستكمال ما بدأه الرئيس وتكملة المشوار لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق تطلعات وطموحات وآمال الشعب المصرى، مؤكدين أن جموع ابناء الوطن في الخارج ستظل خلف الرئيس السيسى دعما لجهوده، متمنين التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبه .

وقد عبر ممثلي الجاليات المصرية في الخارج عن دعمهم لفخامة الرئيس في المرحلة القادمة حيث طلب الكلمة عدد كبير منهم تحدثوا عن انجازات الرئيس وقيادته للدوله المصرية في استراتيجية هادئه تهدف الى البناء والتنمية وتحقيق الخياة الكريمة للمواطن المصري والنهوض بمقدرات هذا الوطن ، كما تحدث الحاضرون عما قام به فخامة الرئيس من مشروعات كبرى كان لها الفضل الأكبر في الوصول بمصر لما وصلت إليه من مكانه .

وقال الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج المستشار علاءسليم ، إن هذا القرار جاء انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية لأبناء الوطن في الخارج وانهم يبذلون من أجل استكمال منظومة البناء قصارى جهدهم .



وأضاف المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس الادارة ، أن قرار الاتخاد بالتأييد ومبايعة الرئيس يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات، منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها .

هذا وقد تعهد الحضور كالعادة أن يكونوا جميعا خلف رايات الدولة المصرية داعمين لقيادتها لإستكمال ما تم من بناء في الجمهورية الجديدة .

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