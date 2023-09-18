iPadOS 17 جاهز للتنزيل.. التحديث يفتقر إلى ميزة مهمة

iPadOS 17 متوفر الآن. يفتقر التحديث السنوي إلى ميزة واحدة تستحوذ على العناوين الرئيسية، ولكن مجموع تغييراته الصغيرة يعزز تجربة استخدام جهاز Apple اللوحي. تتضمن التغييرات تحسينات Stage Manager، إلى جانب إضافات Lock Screen والأدوات التفاعلية لتتناسب مع ميزات iPhone الجديدة منذ عام مضى.

يمكنك تثبيت iPadOS 17 على الموديلات الحديثة. وهو يدعم iPad Pro 12.9 (الجيل الثاني أو أحدث)، وiPad Pro 10.5، وiPad Pro 11 (الجيل الأول أو أحدث)، وiPad Air (الجيل الثالث أو أحدث)، وiPad القياسي (الجيل السادس أو أحدث) وiPad mini ( الجيل الخامس أو الأحدث). إذا كنت لا تعرف الجهاز الذي لديك، فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات > عام > حول > اسم الطراز لتحديد الجهاز.

بمجرد أن تعرف أن جهازك مؤهل، يمكنك التوجه إلى الإعدادات > عام > حول > تحديث البرنامج لبدء التنزيل والتثبيت يدويًا. إذا قمت بتشغيل التحديثات التلقائية، فسيتم تثبيتها في النهاية، ولكن ربما ليس حتى وقت لاحق من الأسبوع.

يلحق iPadOS 17 ببعض ميزات iOS 16 التي لم تصل إلى iPad العام الماضي، بما في ذلك شاشة قفل مُجددة وأكثر قابلية للتخصيص (بما في ذلك منتقي خلفيات أسهل وأكثر قوة) وعناصر واجهة مستخدم تفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، يشق تطبيق Health طريقه إلى الشاشة الأكبر ويمكنك ضبط Stage Manager بسهولة أكبر ليناسب احتياجاتك. وأخيرًا، تم تضمين تحديثات FaceTime وMessaging لنظام iOS 17 في برنامج الجهاز اللوحي أيضًا.