iOS 17 متوفر الآن.. كيفية التحديث يدويًا

iOS 17 هنا. لقد أتاحت شركة Apple التحديث السنوي لجميع المستخدمين على الأجهزة المؤهلة، مما يعني أنه يمكنك تثبيته الآن دون الحاجة إلى برامج بيتا. يتضمن تحديث برامج iPhone لعام 2023 تحديثات مهمة للرسائل وFaceTime ولوحة المفاتيح والمزيد.

يمكنك تثبيت iOS 17 على أي iPhone بدءًا من عام 2018 أو الإصدارات الأحدث. بمجرد أن تعرف أن جهازك مؤهل، يمكنك التوجه إلى الإعدادات > عام > حول > تحديث البرنامج لبدء التنزيل والتثبيت يدويًا.

تتضمن ترقية iOS لهذا العام نسخًا صوتيًا للرسائل الصوتية وإعادة التفكير في تطبيق الرسائل. (توجد الآن تطبيقات iMessage والأدوات الأخرى خلف زر علامة الجمع بجوار حقل إدخال النص.) يضيف FaceTime رسائل بريد صوتي عبر الفيديو، ويمكنك حتى إجراء مكالمات على جهاز Apple TV، باستخدام جهاز iPhone أو iPad ككاميرا. يعد وضع الاستعداد ميزة جديدة تحول هاتفك إلى شاشة ذكية عند شحنه ووضعه أفقيًا. وفي الوقت نفسه، يتيح لك NameDrop تبادل معلومات الاتصال بسرعة مع أصدقاء جدد من خلال النقر على أجهزتك معًا، كما تتيح ميزة النص التنبؤي المضمنة الجديدة للوحة المفاتيح التنبؤ بالجمل الخاصة بك وإنهائها (اختياريًا).

يمكنك قراءة المزيد حول الميزات الجديدة في معاينة Engadget الكاملة لنظام iOS 17. لمزيد من التفاصيل حول تثبيت التحديث، يمكنك قراءة البرنامج التعليمي الخاص بنا.