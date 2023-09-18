الموجات فوق الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تكافح معدلات وفيات الأطفال والأمهات

تقول GE Health إنها تخطط لتطوير أداة تصوير بالموجات فوق الصوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسهلة الاستخدام للغاية، حتى أن مقدمي الرعاية الصحية الذين ليس لديهم تدريب متخصص سيكونون قادرين على تشغيلها. سيتم تمويل البحث والتطوير الخاص بالجهاز بمنحة قدرها 44 مليون دولار من مؤسسة بيل وميليندا جيتس، التي استثمرت تاريخياً في نشر التقنيات الجديدة في البيئات الفقيرة بالموارد لمعالجة الفجوات في الوصول إلى الرعاية الصحية.

تقول جنرال إلكتريك إن تكنولوجيا التصوير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد تم تصميمها لتوزيعها على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حيث قد تكون خدمات مقدمي الرعاية الصحية محدودة للغاية. وستكون أداة الموجات فوق الصوتية أكثر فعالية في توفير قراءات واضحة لفحوصات الرئة والموجات فوق الصوتية عبر رعاية الأم والجنين وكذلك صحة الرئة لدى الأطفال. تعتبر مجالات الطب هذه ملحوظة بشكل خاص لأن وفيات الأمهات والأطفال يمكن الوقاية منها في الغالب إذا حدث التدخل الطبي مبكرًا. يعد التصوير الطبي المناسب أمرًا أساسيًا لتحقيق التشخيص في الوقت المناسب، وتوجيه قرارات العلاج ويمكنه تحسين نتائج العلاج.

ركزت أعمال الموجات فوق الصوتية التابعة لشركة GE والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، مؤخرًا على خط تطوير برامج الذكاء الاصطناعي من خلال الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الطبية مثل Caption Health، والتي ستساعد في تصميم جهاز الموجات فوق الصوتية هذا بالتحديد. ويبدو أن الشركة ملتزمة باستراتيجية زيادة الإنفاق على المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الآن وفي المستقبل القريب.