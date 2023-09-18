بانوس باناي يغادر مايكروسوفت بعد 20 عامًا

يغادر Panos Panay شركة Microsoft بعد 19 عامًا قضاها في الشركة، كما تم تأكيد ذلك عبر تغريدة رسمية. لقد كان يعمل كمسؤول رئيسي عن المنتجات في Microsoft، حيث كان يرأس تطوير Windows 11 وخط Surface الخاص بالشركة. أعلن راجيش جها، نائب رئيس مايكروسوفت للخبرة والأجهزة، الأخبار في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين، وفقًا لما أوردته The Verge.

تم تعيين باناي من قبل شركة مايكروسوفت في عام 2004 كمدير برامج مجموعة، حيث كان يشرف على عدد من المنتجات المتميزة. بعد أن ترأس تطوير خط Surface الأولي من الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الهجينة، تم تعيينه مديرًا رئيسيًا للمنتجات في الشركة في عام 2018. واستمر صعوده في عام 2021 عندما تمت ترقيته إلى نائب الرئيس التنفيذي بعد إطلاق ناجح لنظام التشغيل Windows 11، وشارك في النهاية في فريق قيادي يقدم المشورة المباشرة للرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا.

ولم يقدم أي من الطرفين سببًا فعليًا، لكن باناي يقول إنه "قرر طي الصفحة وكتابة الفصل التالي". التوقيت هنا مريب بعض الشيء، حيث ستجري Microsoft حدثًا مباشرًا يوم الخميس والذي من المؤكد أنه سيكون مخصصًا لمنتجات Surface الجديدة. لقد تواصلنا مع الشركة لتوضيح سبب ترك باناي لمنصبه وما يعنيه ذلك للمضي قدمًا. سنقوم بتحديث هذا المنشور عندما نسمع المزيد.

أما بالنسبة لما هو التالي، فقد قالت مايكروسوفت بالفعل أن يوسف مهدي، نائب رئيس شركة مايكروسوفت الحالي للحياة الحديثة والبحث والأجهزة، سيحل محل باناي كرئيس لقسمي Windows وSurface. كما يبدو أن الشركة لا تزال ملتزمة بمجالين من الأعمال دافع عنهما باناي باستمرار: دمج الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل Windows 11 والواقع المختلط. قال الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، ساتيا ناديلا، في بيان صدر لموقع TechCrunch، إن الشركة تظل "صامدة وملتزمة باستراتيجيتنا". سيتعين علينا أن نرى كيف سيتطور هذا الأمر يوم الخميس خلال حدث Microsoft Surface-centric.