الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وجبة سمك بلطي تٌفقد سيدة أطرافها الأربعة

سمك بلطي
سمك بلطي

 تناولت سيدة أمريكية، وجبة سمك غير مطهية جيدًا، وتسببت في واقعة مأساوية حولت هذه السيدة إلى معاناة كبيرة، حيث إنه تم بتر أطرافها الأربعة.

 وجبة سمك غير مطهية جيدًا:

 

 وعقب تناول السيدة الأمريكية، لوجبة سمك غير مطهية جدًا، بدأت المعاناة والمأساة الكبيرة بتحول يديها وقدميها إلى اللون الأسود، حيث إن هذه السيدة أصيبت بعدوى بكتيرية، وذلك بسبب عدم طهي السمك البلطي بشكل صحيح.

 

 وأوردت صحيفة "ميرور" البريطانية، أصيبت سيدة من ولاية كاليفورنيا بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع "تيلابيا" (بلطي) جيدًا بعد شرائه من سوق محلية، في أواخر يوليو الماضي.

 

 وأجبرت السيدة الأمريكية على الخضوع لعملية بتر لأطرافها من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى وهي تكافح العدوى القاتلة.

مواد متعلقة

حلوى المولد خطر كبير.. " لا تأكلها على الريق"

الأرصاد تكشف حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة

روشتة طبية من جمال شعبان.. كيف تحافظ على قلبك؟

اقتصاديون: قرارات الرئيس السيسي تاريخية وفي توقيت مهم

اقتصادي يشيد بقرارات الرئيس السيسي: تاريخية خرجت من صعيد مصر

اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. هل الأخير في 2023؟

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا.. الأرصاد تكشف

اقتصادي: رفع حد الإعفاء الضريبي يعني زيادة في دخل الموظفين
الجريدة الورقية