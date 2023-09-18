وجبة سمك بلطي تٌفقد سيدة أطرافها الأربعة

تناولت سيدة أمريكية، وجبة سمك غير مطهية جيدًا، وتسببت في واقعة مأساوية حولت هذه السيدة إلى معاناة كبيرة، حيث إنه تم بتر أطرافها الأربعة.

وجبة سمك غير مطهية جيدًا:

وعقب تناول السيدة الأمريكية، لوجبة سمك غير مطهية جدًا، بدأت المعاناة والمأساة الكبيرة بتحول يديها وقدميها إلى اللون الأسود، حيث إن هذه السيدة أصيبت بعدوى بكتيرية، وذلك بسبب عدم طهي السمك البلطي بشكل صحيح.

وأوردت صحيفة "ميرور" البريطانية، أصيبت سيدة من ولاية كاليفورنيا بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع "تيلابيا" (بلطي) جيدًا بعد شرائه من سوق محلية، في أواخر يوليو الماضي.

وأجبرت السيدة الأمريكية على الخضوع لعملية بتر لأطرافها من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى وهي تكافح العدوى القاتلة.