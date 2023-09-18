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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيلينجهام يتوج بجائزة جديدة مع ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد

نجح الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، من تقديم مستويات قوية مع الفريق الإسباني من انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وكان لاعب الوسط الإنجليزي قد انتقل لصفوف ريال مدريد قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكشف الموقع الرسمي لريال مدريد عن تتويج بيلينجهام بجائزة شهر أغسطس كأفضل لاعب في الفريق.

وكان بيلي قد لعب 3 مباريات مع ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدف اَخر.

وحصل الدولي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإسباني خلال مواجهة الملكي أمام ريال سوسيداد، والتي استطاع الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة 2/1.

الجدير بالذكرأن بيلينجهام يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 5 أهداف، بعد لعب 5 جولات من بداية البطولة.

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