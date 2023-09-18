حياة كريمة توزع مئات الشنط المدرسية ضمن" مبادرة راجعين نتعلم" بالإسماعيلية

نظمت مؤسسة حياة كريمة فاعلية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة القصاصين وذلك ضمن مبادرة راجعين نتعلم بمحافظة الإسماعيلية.



وقد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة راجعين نتعلم لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانًا بالدور الذي يقع على عاتقها، وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة.



أوضحت حياة كريمة في بيانها، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه يجرى عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم، في كل محافظات مصر ، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى الفئات المستحقة وتقديم آلاف الخدمات التعليمية المختلفة.



وأكدت المؤسسة أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرة إلى معايير الاستفادة من المبادرة.



وأشارت المؤسسة إلى وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية.