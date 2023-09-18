وزير الخارجية الإيطالي: القضاء على القذافي كان خطئًا



رأى نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، أن الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي كان خطئًا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في تصريحات على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن "الوضع في أفريقيا معقد للغاية: كان من الضروري التدخل منذ سنوات، وفي رأيي كان من الخطأ القضاء على القذافي، الذي أدى سقوطه إلى عدم استقرار كبير في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع تاياني "كل شيء يمكن حله من خلال استراتيجية، ولكننا بحاجة إلى استراتيجية طويلة المدى تدعم عكس الاتجاه في جميع أنحاء القارة، التي تشهد حاليًا وضعًا بالغ الصعوبة من الشرق إلى الغرب"، لافتا إلى أن "لامبيدوزا هي نقطة الوصول، لكن علينا أن نعمل على نقاط مغادرة المهاجرين".

وأوضح أن "المنظمة الدولية للهجرة أبدت اهتمامها وتصميمها على العمل مع بعض الدول الإفريقية الفاضلة لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية والمتاجرين بالبشر، وكذلك في إعادة توطين المهاجرين الذين يصلون على سبيل المثال إلى تونس"، لافتا إلى أن "القضية الأفريقية هي قضية عالمية: أوروبا مهمة، ولكن يجب على الأمم المتحدة أيضا أن تقوم بدورها".

وأشار إلى لقائه اليوم مع مديرة المنظمة إيمي بوب، موضحا أن "إيطاليا تريد الحديث عن الهجرة في أوروبا وكانت أول دولة أثارت مشكلة تونس".

وحول الرسالة الأخيرة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، الذي ذكر أنه لا يشارك سياسة المفوضية بشأن المذكرة التي وقعتها تونس، قال تاياني إنه "تم إبلاغ المجلس الأوروبي بكل شيء، ولا أريد أن يصدر الممثل الأعلى قرارا بعدم الامتثال".