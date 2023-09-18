إسلام إبراهيم يدخل فى نوبة بكاء بجنازة والدته

حرص الفنان إسلام إبراهيم، على تشييع جثمان والدته بمسقط رأسها بدمياط، وذلك عقب تأدية صلاة الجنازة بساحة مسجد عمرو بن العاص وسط دمياط، وسط حضور كبير من قبل أهالى المحافظة، وغياب لنجوم الفن.

ودخل الفنان إسلام إبراهيم، فى نوبة بكاء أثناء تلقي العزاء داخل مقابر العائلة بمحافظة دمياط، وتقرر إقامة العزاء بساحة عمر مكرم في القاهرة خلال الأيام المقبلة عقب عودة الفنان اسلام ابراهيم إلي القاهرة مجددا.

وكان كتب إسلام إبراهيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: "أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون" البقاء لله والدوام لله.

وكان الفنان إسلام إبراهيم تعاقد على المشاركة فى فيلم "عنب" والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحه الفترة الأخيرة في فيلم "ع الزيرو " وردود الأفعال حول دوره.



وأكدت منتجة العمل أنها سعيدة بهذا العمل ويعتبر العمل الأول الذي يجمع جميع نجوم برنامج "SNLبالعربي" وسيكون مفاجأة للجمهور وسيتم إعلان مفاجآت خلال الفترة المقبلة.

إسلام إبراهيم ومنتجة “عنب”



فيلم "عنب" بطولة بيومي فؤاد، ايتن عامر، اسلام ابراهيم، وجاري إمضاء عدد آخر من نجوم الفن، إخراج أحمد نور، إنتاج الرشا برودكشن، والفيلم قصة امين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

وكان أبدى الفنان إسلام إبراهيم سعادته بالتعاون مع النجم محمد رمضان فى فيلم "ع الزيرو"، الذي يعرض حاليًا فى السينمات.

محمد رمضان وإسلام إبراهيم

ووصف إسلام إبراهيم مشاركته فى الفيلم "بمغامرة" جديدة في مسيرته حيث يجسد دورا مختلفا تماما عن أدواره الدرامية والسينمائية السابقة.

محمد رمضان وإسلام إبراهيم



وكشف إسلام إبراهيم تفاصيل دوره قائلا: "أجسد شخصية نبيه، وهو مساعد دي جي محترف ورفيق دربه شخصية البطل محمد رمضان الذي تردي به الأقدار ليكون "دي جي" مشهور، وشخصيتي تحمل العديد من المفاجآت في حبكة الفيلم، وأعد الجمهور بفيلم مختلف وقصته غير معتادة".

محمد رمضان وإسلام إبراهيم

ويجسد إسلام إبراهيم دور الصديق المقرب من محمد رمضان والذي يقف بجانبه في المواقف الصعبة التي تقابله ويسانده ويساعده في تخطيها.

إسلام إبراهيم

شخصية محمد رمضان

ويقدم محمد رمضان خلال أحداث الفيلم "حمزة دراجون" ومعه مريم (نيللى كريم) الطفل يوسف، حيث يعمل دراجون دى جى في الأفراح.

إسلام إبراهيم

أبطال فيلم على الزيرو

يذكر أن فيلم على الزيرو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وشريف سلامة وشريف دسوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل ويُعد هو التعاون الأول بين الثنائي محمد رمضان ونيللي كريم.

وكان أخر أعمال إسلام إبراهيم السينمائية هو فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي عُرض في السينمات في بداية العام الجاري، وشارك في بطولته مع رامز جلال ونسرين طافش، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وجمع في شباك التذاكر إيرادات تجاوزت الـ 15 مليون جنيه.

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