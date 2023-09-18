اتحاد جدة يبدأ مشواره الأسيوي بثلاثية أمام أولماليك الأوزبكي

بدأ اتحاد جدة السعودي مشواره الأسيوي بفوز مستحق على حساب أولماليك الأوزبكي بثلاثية نظيفة، مساء اليوم على ملعب عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا.

افتتح هارونا كمارا أهداف اتحاد جدة في الدقيقة الحادية عشرة ثم أضاف رومارينهو هدفين أخرين في الدقيقتين 15، 42 من عمر الشوط الأول.

واكتفى اتحاد جدة بثلاثية الشوط الأول حتى نهاية المباراة ليدون أول انتصار له في الموسم الحالي بدوري أبطال أسيا.

ويخوض اتحاد جدة مباراته الثانية بدوري أبطال أسيا أمام سباهان الإيراني في الثاني من أكتوبر المقبل، ويتصدر اتحاد جدة مجموعته بثلاثة نقاط.

شارك عبدالله المعيوف حارس مرمى اتحاد جدة السعودي لأول مرة بشكل أساسي مع العميد بعد انضمامه للنادي خلال الصيف، وذلك عند مواجهة أولماليك الأوزبكي في دوري أبطال أسيا.

وأعلن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة التشكيل الأساسي لمواجهة الفريق الأوزبكي في مستهل مشواره في المعترك الأسيوي.

وتنطلق مباراة اتحاد جدة مع أولماليك الأوزبكي في السادسة مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات بدروي أبطال أسيا.