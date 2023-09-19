كرة اليد بالمنيا تفوز على سكر أبو قرقاص (44 - 13) في منافسات بطولة الجمهورية

حقق فريق المنيا لكرة اليد مواليد 2008 ، اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 ، فوز قوي في مستهل منافسات الموسم الجديد ببطولة الجمهورية ، خلال لقائه امام سكر أبو قرقاص .

حيث تمكن فريق المنيا لكرة اليد 2008 ، خلال المباراة من الفوز بنتيجة 44/13 ؛ ليقتنص بذلك الفريق أول ثلاث نقاط له في الموسم ، خلال اللقاء الذى جمعهما على أرض فريق أبو قرقاص.

وقاد فريق المنيا لكرة اليد 2008 ، خلال منافسات اليوم الإثنين ، أشرف محمد مدرب الفريق، ومحمود خليل المدير الاداري لقطاع كرة اليد، تحت إشراف دكتور مصطفى فتحي يونس نائب رئيس مجلس الادارة.