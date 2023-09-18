وزير الخارجية الصيني يُشيد بالعلاقات بين موسكو وبكين

أكد وزير الخارجية الصيني، "وانغ يي"، خلال محادثات مع نظيره الروسي، "سيرجي لافروف"، أن بكين وموسكو تنتهجان سياسة خارجية مُستقلة، وأن تعاونهما غير مُوجه ضد دول أخرى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وقال وانغ يي إن "الصين وروسيا تتبعان سياسات خارجية مستقلة. وتعاوننا ليس موجها ضد أي شخص، ولا يؤثر على دول أخرى".

العلاقات بين الصين وروسيا

ووفقًا له، تلعب العلاقات بين الصين وروسيا دورا خاصا في الحفاظ على الاستقرار العالمي. وأشار رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا الاتحادية في تشكيل عالم متعدد الأقطاب وإقامة نظام عالمي أكثر عدلا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يتوقع أن يواصل البلدان عملهما المنسق في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وقال لافروف، في مستهل المحادثات: "هناك العديد من المنتديات المتعددة الأطراف المقبلة، أولا وقبل كل شيء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت أعمالها، ثم ستكون هناك قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ والعديد من اجتماعات القمة والاجتماعات الرفيعة المستوى الأخرى، وأنا واثق من أن عملنا المنسق بشكل جيد سيستمر خلال هذه المنتديات".

واستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو اليوم الاثنين 18 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر الجاري، لإجراء محادثات أمنية.