23 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة العام الدراسى الجديد 2023-2024 بإجمالي 368 فصلاً دراسياً بجميع مراكز المحافظة .

ليصل بذلك إجمالي المدارس إلى 3251 مدرسة لإستقبال مليون و499 ألف طالب، مشيرا ، إلى أن المدارس الجديدة ، تساهم فى تقليل كثافة الفصول، وموجها بسرعة الإنتهاء من الإستعدادات الجارية لإستقبال العام الدراسي الجديد ، وتوفير كافة عناصر العملية التعليمية من بداية اليوم الأول للدراسة .

وجاء ذلك ، خلال اجتماع تنسيقي عقده محافظ المنيا للاطمئنان على جاهزية مديرية التربية والتعليم ، وهيئة الأبنية التعليمية للعام الدراسي الجديد ، وذلك بحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس محيي عبد الرحمن مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة المنيا.

وشدد المحافظ ، على إنهاء أعمال الترميم والصيانة والتوسعات مع التأكد من وجود عوامل الأمان والسلامة ، وسد أي عجز في الأثاث والمقاعد بجميع المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد ، موجها، بتسليم الطلاب جميع الكتب الدراسية دون الإلتزام بسداد المصروفات الدراسية ، وإعداد خطة كاملة لتوزيع المعلمين ، بما يضمن سد العجز بمختلف التخصصات قبل بدء الدراسة .

من جانبه، أوضح المهندس محى عبد الرحمن مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، أن الـ23 مدرسة التى ستدخل الخدمة ، جاءت ما بين ، ( 8 مدارس إنشاء جديد - 5 مدارس توسعة - 6 مدارس إحلال كلى - احلال جزئى لـ3 مدارس - تعلية مدرسة بقرية الشرفا)، بالإضافة ، إلى الانتهاء من 96 مدرسة بالقرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ انطلاق المبادرة ، وتجرى أعمال الصيانة بعدد 13 مدرسة أخرى.

وأكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال العام الدراسي الجديد ، حيث تم توزيع جميع الكتب الدراسية على جميع الإدارات التعليمية ، تمهيدا لتوزيعها على المدارس ،ووصولها للطلاب مع أول يوم دراسي ، والمرور على كافة المدراس، للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية ، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية .