الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يلتقي وفد لجنة شباب "بيت العائلة المصرية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين ، بوفد لجنة شباب " بيت العائلة المصرية" لبحث سبل التعاون المشترك بهدف نشر ثقافة الحوار وتعميق روح المحبة والإخاء ، وترسيخ قيم الولاء والإنتماء لدى الشباب من أبناء الوطن .

وذلك من خلال تفعيل المبادرات المجتمعية ، وثمن المحافظ دور بيت العائلة المصرية ، في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ، ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية ، وهو ما يساهم في إستكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن ودعم استقراره وأمنه الإجتماعي ، مؤكداً ، على أن الوسطية والتسامح هي جوهر كافة الرسالات السماوية ، من أجل إعمار الأرض.

واستعرض المحافظ ، مع أعضاء الوفد جهود بيت العائلة ، والتي تتمثل في تكثيف عقد اللقاءات الجماهيرية ، وإقامة المنتديات الدينية والثقافية والأعمال الإجتماعية ، معربًا عن أمنياته بتعاظم دور بيت العائلة في الشارع المنياوي ، بهدف دعم أواصر الود والمحبة ، ورفع الوعى المجتمعى .

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