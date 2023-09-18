محافظ المنيا يلتقي وفد لجنة شباب "بيت العائلة المصرية"

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين ، بوفد لجنة شباب " بيت العائلة المصرية" لبحث سبل التعاون المشترك بهدف نشر ثقافة الحوار وتعميق روح المحبة والإخاء ، وترسيخ قيم الولاء والإنتماء لدى الشباب من أبناء الوطن .

وذلك من خلال تفعيل المبادرات المجتمعية ، وثمن المحافظ دور بيت العائلة المصرية ، في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ، ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية ، وهو ما يساهم في إستكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن ودعم استقراره وأمنه الإجتماعي ، مؤكداً ، على أن الوسطية والتسامح هي جوهر كافة الرسالات السماوية ، من أجل إعمار الأرض.

واستعرض المحافظ ، مع أعضاء الوفد جهود بيت العائلة ، والتي تتمثل في تكثيف عقد اللقاءات الجماهيرية ، وإقامة المنتديات الدينية والثقافية والأعمال الإجتماعية ، معربًا عن أمنياته بتعاظم دور بيت العائلة في الشارع المنياوي ، بهدف دعم أواصر الود والمحبة ، ورفع الوعى المجتمعى .