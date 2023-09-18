لاعب ليفربول: مجهود محمد صلاح لا يُقدر في الريدز

شدد هارفي إيليوت، لاعب وسط ليفربول، على أنه يرغب في استمرار الدولي المصري محمد صلاح، جناح الفريق مع الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح إيليوت أنه لا يريد أن يرحل صلاح عن ليفربول أبدًا، حيث يراه أنه لاعب لا يصدق، كما أنه شخص رائع يتمتع بقدرات فنية كبيرة ورائعة.

تصريحات إيليوت

تحدث إيليوت، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو"، حيث قال: "أرغب في أن لا يرحل صلاح عن ليفربول، كما أنني أريد ألا يغادر ويبقى هنا لبقية مسيرته، سأبذل قصارى جهدي للحفاظ عليه هنا".

وأضاف: "مو لاعب لا يصدق، فهو شخص رائع وذكي، حيث يمتاز بقدرة مميزة في إنهاء الهجمات، بالإضافة لامتلاكه سمات إبداعية".

وأردف: "محمد صلاح تستطيع الاعتماد عليه دائمًا، ولهذا السبب فهو موجود في التشكيل أسبوعًا تلو الآخر".

وأكمل إيليوت تصريحاته: "الفرعون المصري قدم ثلاثة تمريرات حاسمة السبت الماضي، في حالة احتسب الهدف لصالحي".

واستطرد: "لو لم يكن الأمر كذلك، فإنه قدم تمريرتين حاسمتين، لكن في الحالتين، فإن إبداعه من عالم آخر تمامًا، ولا أظن أن الناس يقدرونه بما يستحقه".

وأضاف: "هناك صعوبة أن نرى ما يتمتع به من جودة ولماذا يعد أحد أفضل اللاعبين بالعالم، يجب أن تتعلم منه، وأن تكون قريبًا منه بمثابة حلم أصبح حقيقة، أنا لست مندهشًا من تمريراته الحاسمة".

وأتم إيليوت تصريحاته: "محمد صلاح لديه عيون في كل مكان، وأحاول أن أسأله وأتعلم منه.. كما تعلمون أنا قريب منه، لذا أحاول وأعمل بالقرب منه قدر الإمكان من أجل التعلم، والتعلم من الأفضل أمر جيد".